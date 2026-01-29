2026 Year of the Horse Drawings by Seattle Japanese Language School Students Part.2

2026 Year of the Horse Drawings by
Seattle Japanese Language School Students
By Japanese Cultural & Community Center of WA
NAP Contributor
Drawings are a continuation from the NAP December 26, 2025 issue.
By Ayako, 13 years old
By By Reese, 7 years old
By By Ryder, 6 years old
By By Kagero, 13 years old
By Adrian 8 years old
By Islay, 6 years old
By Hadassa, 16 years old
By Matild, 13years old
By Findlay 13 years old
By By Finn, 8 years old
By Aki, 11 years old
By Ren, 9 years old
By Ivy, 12 years old
By Sam, 9 years old
By Viola, 13 years old
By Calvin, 8 years old
By Tonya, 12 years old
By Willa, 10 years old
By Autumn, 8 years old
By Cora, 6 years old
By Erin, 16 years old
By Eddie, 11 years old
By Elise, 6 years old
By Essah, 13 years old
By Hiroki, 10 years old
By Islay, 6 years old
By Lovisa, 11 years old
By Madeline, 16 years old
By Marco, 8 years old
By Milo, 14 years old
By Miya, 6 years old
By Riko, 9 years old
By Taishi, 12 years old
By Masa, 15 years old
By Sam, 14 years old